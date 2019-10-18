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صحفي يسحب جاستن بيبر إلى قاعة المحكمة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:08 م
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صحفي يسحب جاستن بيبر إلى قاعة المحكمة
جاستن بيبر
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قام المصور والباباراتزي روبرت باربيرا بمقاضاة المغني الكندي جاستن بيبر البالغ من العمر 25 عامًا لاعادة نشر بيبر صورة لنفسه، كان قد التقطها المصور له في وقت سابق.

وفقًا لتقارير موقع الترفيه E! News، قام مصور يدعى روبرت باربيرا بنقل نجم البوب والعريس الجديد إلى المحكمة بسبب انتهاك حقوق النشر، بعد أن قام بيبر بتحميل صورة له، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، لكن في ذات الوقت تعود لمكبتها الفكرية لمصور النجوم.

وتشير وثائق المحكمة الصادرة عن المحكمة الفدرالية في مانهاتن إلى أن نسخ بيبر للصورة، يعد تصرفً غير مرخص به " لصورة تملكها وسجلتها كاميرا باربيرا.

تُظهر الصورة التي تسببت في الأزمة، والمنشورة في 13 مارس، بيبر -الذي تزوج مؤخرًا من هايلي بالدوين- يخرج من سيارة مع صديقه ريتش ويلكرسون.

لكن يبدو أن المغني لم يكن على علم بالمشكلة القانونية التي يمكن أن تكون سبب في مقاضاته، حيث إن إعادة إنتاج الصور غير المصرح بها وعرضها على الجمهور قد يمثل في بعض الأماكن انتهاك صريح وواضح للقانون.

حسب ما تم إعداد الأخبار المنشورة، Barbera، لاتخاذ أشياء تتهم قانونًا Bieber وتهدد أيضا ملكيتها بالرصاص. إملاءات المحكمة أيضا تملي باربيرا هو ملكية فردية للصورة. وهذا يشمل جميع الحقوق، والعناوين، والمصالح في اللقطة ذات الصلة، والتي تطوق أيضًا حقوق الطبع والنشر.

من ناحية أخرى،، يعمل بيبر حاليًا بجد على ألبومه الجديد الذي من المقرر صدوره بحلول نهاية هذا العام، على الأرجح، كما أطلق جاستن أغنيته، 10، 000 ساعة، من حفل زفافه الثاني في ساوث كارولينا، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ويظهر في الفيديو زوجته هيلي بيبر. 
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