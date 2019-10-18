تعرف على أول تونسية تشارك في Jamel Comedy Club

تشارك الممثلة أميمة بن حفصية مساء اليوم الجمعة في فرنسا، في عرض ضمن فعاليات ''جمال كوميدي كلوب'' عبر تأديتها ''ستاند أب'' أمام الجمهور، حيث تعتبر أول تونسية مقيمة في تونس تشارك في هذه العروض.





أميمة بن حفصية، ممثلة تونسية بارزة، ابنة الممثلة المشهورة نعيمة الجاني، لها عدة مشاركات في عديد من المسلسلات أبرزهاشوفلي حل (مسلسل) وليام.





هي ابنة الفنانين التونسيين نعيمة الجاني والمنجي بن حفصية. اكتشفها المخرج صلاح الدين الصيد وقدمها وهي في الخامسة من عمرها في مسلسل منامة عروسية في سنة 2000 ولاقى المسلسل نجاحا واسعا. قامت فيه بدور (سهام ابنة ساسية).