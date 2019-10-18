كيت ميدلتون تخطف القلوب بـ"الزي الإسلامي"

كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج، نجل ولي عهد المملكة المتحدة،تخطف الانظار بإطلالتها الخلابه أثناء زيارتها لبكستان، لتوثيق العلاقه بين بريطانيا وباكستان لتأكيد علي التطور المستمر الذي يلاحق تلك الدوله التي تعد من الدول"الطموحه والمتطوره "

والجدير بالذكر أنها تعد الزياره الملكيه الأولي لدوقه كامبريدج كيت ميدلتون لباكستان، وظهرت مرتديه الحجاب داخل مسجد"بادشاهي"في لاهور والذي يعد خامس أكبر مسجد بالعالم وأحد عناصر التراث.





وغلب علي إطلالتها اللون الزيتوني ،مرتديه فستانا بكستانيا مطرز باللون الذهبي من تصميم "كاثرين ووكر" ولقي ذالك ترحيب بقلوب الشعب الباكستاني.





سارت الاميره كيت ميدلتون علي نهج الاميره ديانا التي اعتادت الظهور في الزي الاسلامي أثناء زيارتها للبلاد الاسلاميه .

واتجهت كيت ميدلتون وزوجها دوق كامبريدج إلى مستشفى شوكت خانم للسرطان، الذى أسسها 'عمران خان"وهو صديق للعائلة الملكية البريطانية ورئيس وزراء باكستان الحالي. وكانت الأميرة ديانا قد قامت بزيارة للمستشفى قبل عام من وفاتها فى حادث سيارة عام 1997.





وبهر الامير ويليام زوجته كيت بحصيلته للعديد من المعلومات الجغرافية مصرحا بأنه يحمل شهاده البكالوريوس في علم الجغرافيا أثناء زيارتهما لنهر شياتيبو الجليدي في حديقه بروغيل الوطنية قائلاً: دكتور وارن مدرسي في الجامعه سينبهر عند علمه بتفقدي بعد هذه السنوات لموقع نهر جليدي.