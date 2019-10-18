عاجل- تحديد الموعد الجديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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توصل نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد إلى اتفاق حول الموعد الجديد للكلاسيكو الذي سيجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".



وأشارت وسائل إعلامية في إسبانيا إلى أن برشلونة وريال مدريد، توصلا لاتفاق لإقامة الكلاسيكور يوم الأربعاء الموافق ١٨ من ديسمبر المقبل.



وكان من المقرر إقامة كلاسيكو الأرض يوم ٢٦ من أكتوبر الجاري، لكن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني استقرت على تأجيله بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.