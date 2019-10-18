الإفراج عن ٨ مراكب صيد دمياطية كانت محتجزة في العريش (صور)

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه بعد التواصل مع أهالي عدد من الصيادين تم احتجازهم في ميناء العريش، حيث تم التواصل مع المقدم يوسف الأحمدي قائد قوات حرس الحدود بسقالة عزبة البرج وتم الإفراج عن الصيادين المحتجزين صباح اليوم الجمعة.





يذكر أنه تم احتجاز عدد من مراكب الصيد من مدينة عزبة البرج بدمياط، بميناء العريش بسبب تخطيهم منطقة الحظر، وتم الإفراج عنهم وهم في طريقهم للعودة الي بوغاز مدينة عزبة البرج.





كما يذكر أن المراكب المحتجزة هي الحاج حلمي ومالها معاذ محمد، وكريم يا نبي الدمياطى ومالكها أحمد هلال، ومحد فتحي ومالكها صلاح شتا، والحاج سعيد الأول ومالكها محمد كيوان، ونادر عبد الواحد ومالكها محمود الفقي، ومنارة المصطفى ومالكها وائل الروضي، وزهرة الشروق ومالكها خليل السيد، وزينة محمد ومالكها محمود الفقي.





يذكر أنه سبق وأن أعلن داود حل أزمة ١٤ مركب محتجزة بميناء العريش من اسبوعين، وهم في طريقهم الي بوغاز عزبة البرج، حيث غادرت المراكب ميناء العريش الي بوغاز عزبة البرج.





وكانت اسماء المراكب المحتجزة وقتها هم الريس محمد حسن، وابو خالد فتحى، والعدل نعمة، واحمد المتوكل على الله، وشهيد الفجر، وابو حامد، والحاج على عبد العزيز، والحاج محمود مايلو، ومحمود شعبان، ومحمد طارق، والحلوة شيماء، ومحمد رمضان الدمياطي، وبركة النبى الغالى، ولامير محمد مدحت.





يذكر ان المراكب كانت محتجزة وتم التدخل للافراج عنهم واخطار محافظ دمياط بالواقعة للتدخل فيها.





وبحثت المحافظ في اجتماع لها مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، سبل تنشيط تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات منها، ومراجعة دفاتر التوريد يوميا من قبل سكرتير الوحدة المحلية، معلنة عن تشكيل لجنة من إدارة المتابعة وإدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة لمتابعة أحكام الحجز الإداري على المخالفين، وكذا إعادة حصر المنازل والمحال التجارية خاصة في فارسكور وكفر البطيخ.





وشددت المحافظ على رفع كافة الإشغالات من الطرق وتحصيل غرامات من المخالفين وبما لا يخالف القانون، وذلك من خلال عمل حملات إزالة مكبرة أسبوعية دا هل مراكز ومدن المحافظة وايضا تشمل الحملات تحصيل رسوم النظافة.