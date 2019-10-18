عاجل.. مصرع اللاعب عامر زين غرقًا في ترعة بالشرقية

لقي عامر زين، لاعب قطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي، مصرعه، إثر سقوطه غارقًا أثناء الاستحمام في ترعة "كفر العرب"، بدائرة مركز شرطة بلبيس.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على الطفل "عامر زين محمد" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ولاعب فريق قطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي، غارقًا في مياه ترعة قرية "كفر العرب" التابعة لدائرة المركز، فيما تبين غرق اللاعب أثناء محاولته الاستحمام مع أقرانه في مياه الترعة، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إنضمامه لقطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.





ولقيت ربة منزل بالشرقية ونجلها الأكبر مصرعهما، اليوم، إثر حادث تصادم، أمام قرية القراقرة بمنيا القمح، وبالعرض علي نيابة منيا القمح، قررت بمعرفة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.





تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية القراقرة، دائرة المركز.





وتبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارتين، أسفر عن مصرع قائد الدراجة الأولي ويدعي" محمد عمرو جميل" 28 سنة ميكانيكي، ووالدته حيث كانت تستقل الدراجة خلفه وتدعي" هانم عبد الرحيم عبد الله" 58 سنة، مقيمان قرية الزنكلون، وتم التحفظ علي الدراجتين وتحرير محضر بالوااقعة.





على جانب آخر، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، على أن الأنباء المتداولة بالعثور على شاب مذبوح وبه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد بالحي الـ 16 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، غير صحيحة، موضحًا أن الشاب عُثر عليه مصابًا بكسر في كاحل القدم اليسرى، فيما تبين وجود كامل متعلقاته بحوزته، وجارٍ التحري عما إذا كان قد تعرض لتعدي أو سقط من فوق إحدى العمارات بالمنطقة.





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على المدعو "عمرو.ال" فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مصابًا بكسر بكسر بكاحل القدم اليسرى، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، فيما يواصل رجال مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، جهودهم لبيان ما إذا كان المصاب تعرض لتعدٍ، أم أنه سقط من فوق إحدى العمارات.



