الطالع الفلكي الجُمعَة 18/10/2019..لِسَان الجَوْزَاء!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 8 بَابَة قبطى ، 18 تِشْرين أوَّل رُومى، 19 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وإيه مُؤهلاتكو؟ (يعنى إيه؟) -يعنى تعرفو لغات ؟ إنجليزى ؟ فرنساوى ؟ أوغندى؟ (محمّد شوقى من فيلم شلّة المُحتالين-1973)













*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





















*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*مِنْ أسرار مولود الجَوْزَاء

قدرته السريعة على الحركة والتنقّل والتواصل السريع وتكوين العلاقات الإجتماعية الناجحة دون تفريق بين شخص مُهم أو متواضع ، ذاكرة حادّة وقدرة على حفظ المعلومات بسرعة فائقة وسرعة البديهة لذلك عادةً مولود الجوزاء مُتفوق دراسيّاً ، من عيوبه رغبته فى أداء أكثر من عمل فى توقيتٍ واحد لذلك يلجأ لتوزيع الأعمال المُختلفة على فريق عمل، سرعته الفائقة على الحركة و التحدّث تجعله يتعافى سريعاً من الصدمات العاطفية إن حدثت ليبحث عن حظّه فى مكانٍ آخرسريعاً دون أىّ إشارة لإحباط أو زعل أونظرة حسرة لعلاقة إنتهت ، كما أنه (قد) يمتلك صفة ونقيضها بصورة مُزدَوَجَة كالكرم الزائد والحرص الزّائد فى نفس الوقت ما يجعل الحكم على شخصيّته صعباً.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن الخشونة والفظاظة مع الآخرين خاصةً صغار السن الأطفال والمراهقين ، غلّف كلماتك فى ورقة سوليفان لتضمن وصولها للأذن المطلوبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: مكاسبك الماليّة ليست الحل الوحيد لتسوية النزاعات العاطفيّة ،بهذا قد تتحول العلاقة بأكملها لحالة من البيع والشراء ، الكلمة الزّين تقضى الدَّيْن.





برج الجوزاء: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج السّرطان: قد تفتح علب الشوكلاتة للضيوف والأقارب بسبب نجاح أو حفلة ميلاد أو خطوبة، جولة تسوّق واردة إحرص فيها أن تشترى ما تحتاجه فقط.





برج الأسد: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فأنت مُعرّض لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.





برج العذراء: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.









برج الميزان: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.









برج العقرب: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.









برج القوس: الثقة الزّائدة بالنفس قد تتسبّب فى ضياع فرص من بين أصابعك ، تَحَلّ بالهدوء والإتزان فى العمل لتحصد المكاسب بعيداً عن الطمع أوالتكبّر.





برج الجدى: التمسّك الشديد بأغراضك لايعنى أن تفقد علاقتك الحاضرة الثمينة بأحبائك ، بإمكانك تعويض غرضك المفقود أما كلماتك الخشنة فأثرها قد يمتد.





برج الدّلو: تصرّف مُتهوّر قد يجعلك تبدو وكأنك تستدعى المرض لنفسك، إبتعد عن الأطعمة المكشوفة ولاتُعرّض نفسك لبرد شديد ثمّ حرارة شديدة أوالعكس.



