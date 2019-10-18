زيدان يلتقي مع بوجبا ف دبي (صورة)
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
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الفجر الرياضي
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بعد قضاء الصيف في محاولة للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل ريال مدريد ، أتيحت الفرصة لزين الدين زيدان للقاء لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في دبي.
حضر المدرب الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في المدينة العربية دبي ، بينما سافر مواطنه إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.
نشرت صحيفة ديلي ميرور صورة تجمع زيدان مع بوجبا يجريان محادثة مريحة ، والتي تغذي التكهنات حول انتقال بوغبا المحتمل إلى لوس بلانكوس في المستقبل.
حاول زيدان التوقيع على بوجبا في الصيف ، لكن الشياطين الحمر رفضوا الدخول في مفاوضات ، على الرغم من أن وكيل اللاعب مبنو رايولا ، أوضح أن موكله حريص على مواجهة تحدٍ جديد.
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