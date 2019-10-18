كريم العمدة: المصريون في الخارج ذراع اقتصادية لمصر
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
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هدى عبدالرازق
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قال كريم العمدة، الباحث في الشئون الاقتصادية، إن هناك 10 مليون مصري في الخارج، يمثلون قوة ناعمة للدولة، ولو تم استغلالهم بالشكل الأمثل، سيكونوا بمثابة ذراع اقتصادي مهم لمصر، منوها بأن هناك دول أخرى كالصين استعانت بأبنائها في الخارج لنقل التكنولوجيا لها.
وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه يبدو أن الدولة المصرية ستحذو حذو تلك الدول، وأصبح لديها رؤية في كيفية الاستفادة من المصريين في الخارج، منوها بأن تحويلات المصريين في الخارج أفادت الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تبلغ قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى 30 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج واضح، حيث تم تخصيص وزارة لهم، فضلا على أن الرئيس السيسي حريص على تخصيص جزء من زياراته الخارجية والتي تجاوزت 115 زيارة للتواصل مع المصريين في الخارج، فضلا على أن الدولة المصرية في الداخل بدأت تطرح صناديق استثمار للاستفادة من مدخرات المصريين في الخارج حال رغبتهم في الاستثمار داخل دولتهم، كما أن الدولة توفر لهم فرص استثمارية، وتسهل عليهم الإجراءات.
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