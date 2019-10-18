اسعار الأسماك اليوم الجمعة 18-10-2019
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
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الفجر الاقتصادي
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تباينت اسعار الأسماك اليوم الجمعة فى الأسواق المصرية، لتراجع سعر السمك البلطى ويرتفع سعر الماكريل ولكن بقدر ضئيل ليتراجع البلطي جنيهان ويرتفع الماكريل جنيه واحد فقط ليصبح سعر الاسماك فى مصر كالتالي:
اسعار الأسماك اليوم
يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 22 إلي 30 جنيهًا
سعر فيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيهًا
سعر قشر البياض ما بين 50 إلي 64 جنيهًا
قشر البياض فيليه 160 جنيهًا
سعر سمك البياض 50 جنيهًا
البلطي الأسواني 35 جنيهًا
الماكريل 36 و 40 جنيهًا
الوقار ما بين 40 إلي 70 جنيهًا
سمك المكرونة 60 جنيهًا
السبيط ما بين 135 و180 جنيهًا
الجمبري ما بين 115 إلي 300 جنيه
لجمبري المجمد 165 جنيها
الكابوريا ما بين 40 إلي 100 جنيه
القراميط 20 جنيها
البوري الممتاز ما بين 32 إلى 45 جنيها
سمك كاليماري ما بين 90 إلى 180 جنيه
السردين المجمد ما بين 15 إلى 25 جنيها
سمك البربون المجمد ما بين 22 إلى 28 جنيها
سعر السمك فى المجمعات الإستهلاكية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح مؤخرًا بطرح كميات كبيرة من الأسماك بأنوعها بأسعار تقل بنحو 50% عن الأسواق، ليتم عرض البوري ذو جودة عالية من المحيط الإطلسي بسعر 35 جنيه للكيلو، أسماك البلطى من أسوان بسعر 21 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، سعر كيلو الماكريل 25 جنيها، كيلو المكرونة سعر 30 جنيه.
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