التفاصيل الكاملة.. حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي
تدوالت تقارير
صحفية إنجليزية، في الساعات الماضية، أنباء عن اقتراب محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق
الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى،
وذلك في الميركاتو الشتوي المقبل يناير.
تقارير إنجليزية: مانشستر يونايتد مهتم بضم الشناوي
وذكر موقع
"برمنجهام ميل" الإنجليزي، أن محمد الشناوى حارس الأهلي ومنتخب مصر بات على
رادار مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلىة".
وانتشر
التقرير الإنجليزي في الشارع الرياضي المصري، ليسعى عشاق الكرة المصرية للتعرف على
حقيقة هذا العرض الإنجليزي لضم حارس الأهلي، أم أن الأمر مجرد تكنهات إخبارية فقط لا
أساس لها من الصحة.
الأهلي يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم الشناوي
ونفى أمير توفيق،
مدير التعاقدات بالأهلى، وجود أي عرض رسمي لضم الشناوي خلال الفترة الحالية،
مبدياً دهشته من تلك التقارير، مؤكدا أن النادي لم تصله أي عروض رسمية في هذا الشأن.
وكان دي خيا قد
تعرض لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في مباراة السويد، بالجولة الثامنة
من الدوري الإسباني، لتشير بعض التقارير إلى غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين.
وقدم الشناوي مستويات
مميزة مع الأهلي على مدار الموسم الماضي، وقاده للفوز بالدوري المصري، وكذلك مع المنتخب
المصري في بطولتي كأس العالم 2018 بروسيا وكأس الأمم الأفريقية 2019، رغم الخروج مبكرا.
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