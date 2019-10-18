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اسعار اللحوم الطازجة والمستوردة اليوم في الاسواق الجمعة 18-10-2019

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:23 ص
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اسعار اللحوم الطازجة والمستوردة اليوم في الاسواق الجمعة 18-10-2019
اسعار اللحوم
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار اللحوم اليوم 
تعرض بوابة الفجر اسعار اللحوم الطازجة والمستوردة اليوم الجمعة 18-10-2019، حيث تشهد أسعار اللحوم استقرارا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية، عقب حالة من الانخفاض وصل فيها سعر الكيلو إلى 80 جنيها  للحم الكندوز، ووننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:


 اسعار اللحوم اليوم في مصر 

 كيلو

السعر

لحم الكندوز

75 – 100 جنيه

لحم البتلو

100- 120 جنيه

لحم الضأن

120- 135 جنيه

لحم الجاموس

130 – 160 جنيه

لحم الجملي

100 – 120 جنيه

اللحم المستورد البرازيلي

75 – 85 جنيه

اللحم المستورد السوداني

75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد

60 – 80 جنيه

 








اسعار اللحوم اليوم الجمعة
تختلف اسعار اللحوم من مكان لأخر بحسب تكلفة النقل وحجم الطلب فى بعض المناطق، تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز 100 و130 جنيهًا، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، بينما سجل سعر كيلو البفتيك 140 و150، فيما تراوحت أسعار اللحوم في محافظات الوجه القلبي ما بين 75 و90 جنيهًا للكيلو .

لماذا تراجعت أسعار اللحوم 
هناك بعض الاسباب التى ساهمت بقوة في تخفيض اسعار اللحوم خلال الفترة الحالية ومن اهم هذه الاسباب  التى أدت إلى تراجع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية هى زيادة المعروض من السلعة في الاسواق، في ظل استقرار حالات الطلب من المستهلكين على اللحوم الأمر الذي تسبب في تراجع كبير في الاسعار خلال الفترة الحالية ويأتى ذلك في ظل توقعات بمعاودة ارتفاع الاسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ارتفاع حالة الطلب حاليا بعد تراجع الاسعار، قررت وزارة الزراعة المصرية مؤخرا  منح شركة واحدة حق إصدار شهادة "حلال" في أمريكا الجنوبية بالكامل مما اثار توبقعات باحتمالية ارتفاع اسعار اللحوم البرازيلي خلال الفترة القليلة الماضية ، ولم تعلن وزارة الزراعة المصرية لم تعلن حتى الآن عن الآليات والقواعد التي علي أساسها منحت شركة واحدة حق إصدار شهادة "حلال" في أمريكا الجنوبية بالكامل.

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