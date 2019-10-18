المسئول عن تنفيذ مشروع "بشاير الخير 3" يكشف موعد افتتاحه



وأشار "عبدالله" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، إلى أنهم يعملون على نفس التصميمات لتكون شكل مشروع بشائر الخير موحدة، وهي تكاد تكون قريبة من بعضها البعض، وكانت الأرض التي يقام عليها المشروع عبارة عن "ملاحات، ومقلب زبالة بتاعة الحي قديما"، ولكنهم قاموا بتطهير المكان، وقاموا بتسوية الأرض، وتجهيزها للبناء، وهناك محلات تجارية، بالإضافة إلى الوحدات السكنية، وهذا لتوفير حياة كريمة للسكان في هذا المشروع، موضحا أنهم استكملوا التنفيذ بنسبة 98%، ويتوقعون الافتتاح في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل.



من جانبه، قال المهندس أحمد خالد، المسئول عن تنفيذ مشروع بشائر الخير "5" في لقاء مع نفس البرنامج، إنهم فخورون بالعمل في هذا الإنجاز الكبير، والمشروع يعتبر استكمال لمشروع تطوير العشوائيات في الإسكندرية خاصة في هذه المنطقة.



وأشار "خالد"، إلى أن مشروع "بشاير 5" مقام على 90 فدانا، بها 144 بلوك سكني، بما يعادل 280 عمارة، لافتا إلى أن المشروع يتخطى حجم المباني في "بشاير 1، و2 و3".



وشدد المسئول عن تنفيذ مشروع بشائر الخير "5" إلى أنهم وصلوا إلى نسبة تنفيذ تصل إلى 50%.

قال المهندس أحمد عبدالله، المسئول عن تنفيذ مشروع بشاير الخير "3" إنه عمل في مشروع "بشاير 1 و2"، لافتا إلى أن مشروع "بشاير 3" يساوي ضعف هذين المشروعين، حيث أن بهما 37 بلوك، بينما يوجد في المشروع "3" حوالي 100 بلوك.