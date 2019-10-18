تعرف على مركز التدريب والتشغيل في مدينة "بشائر الخير"
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
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نعيم يوسف
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قال المهندس محمد طلعت، المدير التنفيذي لمركز التدريب والتشغيل في مشروع بشائر الخير، إن المركز يعتبر من أهم المشروعات التي أقيمت في المنطقة لأنهم يستهدفون صناعة الإنسان ويغيرون حياة البشر، والمكان يعتبر أكبر وسيط بين صاحب العمل والباحث عن العمل.
وأضاف في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن أساس المكان مبني على التوظيف وليس التدريب فقط، لأن التدريب كفكرة ليس كاف لعمل الفن المحترف، مشيرا إلى أن المتدربين ليس مطلوبا منهم أن يكونوا لديهم خبرات معينة، ولديهم داخل المركز عدة برامج تستوعب الدرجات المختلفة من الخلفيات المهنية.
وتابع المدير التنفيذي لمركز التدريب والتشغيل في مشروع بشائر الخير، أن بعض المهن تحتاج إلى خلفية معينة يتم الاشتراط في الحصول عليها قبل التدريب، موضحا أنهم يقدمون تدريب وتأهيل في كل الحرف المهنية مثل النجاارة واللحام، والملابس الجاهزة، وفنون الطهي، والتبريد والتكييف، والسجاد والحرفيين، وهناك ورش عمل تعمل حاليا داخل المركز، موضحا أن المركز بدأ في العمل منذ 9 أشهر، وإجمالي من تلقوا تدريب حوالي ما يقرب من 3500 شخص، وهناك حوالي 1200 شخص حصلوا على وظائف داخل المركز.
في السياق، قال "محمد"، إنه يعمل في مجال صناعة الملابس التصدير، ويقومون بتدريب الناس في خط الإنتاج، وبعضهم يعمل في المكان، وآخرين يعملون في الخارج.
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