نبيلة عبيد تكشف حقيقة اعتزالها الفن





أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنه لم تفكر في الاعتزال أبداً في حياتها، نافية بذلك كل ما يشاع حول هذا الأمر.





وقالت في تصريحات صحفية: "لا أدري كيف يستطيع الفنان الاعتزال وترك الفن الذي يجري في دمائنا".





سبب اختفائها





أوضحت أنها في الفترة الأخيرة، ابتعدت بإرادتها بسبب ظهوري المتكرر منذ فترة في برنامج "نجمة العرب".





وأضافت: "لهذا فضلت أن أختفي حتى لا يمل الجمهور من ظهوري وحتى أجد عملا مناسبا أعود به ويناب تاريخي".





تكريمها في مهرحان الإسكندرية

عبرت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها البالغة لتكريمها بالدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الفني أمير أباظة، والذي تحل دولة "أسبانيا" ضيف شرف المهرجان، وذلك على خشبة مسرح سيد دروش بدار اوبرا الاسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وكوكبة من نجوم الفن.





قالت "عبيد"، من جانبها إنها كرمت من قبل بمهرجان الإسكندرية، ولكن هذا التكريم له مذاق خاص لأنه للمتميزين والمجتهدين، مؤكدة أنها من المحظوظين لتفوقها حتى حصلت على هذا التكريم، مقدمة الشكر للقائمين على تنظيم المهرجان.



نبيله عبيد في "أسرار النجوم" واستضافت الإعلامية إنجي علي نبيلة عبيد، في برنامجها الإذاعي اسرار النجوم على راديو نجوم" إف إم" أمس الخميس.

وكشفت النجمة نبيلة عبيد، خلال لقائها مع إنجي علي، عن تكريمها في مهرجان الأسكندرية عن مجمل أعمالها الفنية التي حققت نجاح كبير، كما تتحدث عن اسرار في حياتها الشخصية وكيف تري السينما المصرية في الوقت الحالي وهل تستعد ل أعمال جديدة.

نبذة عن نبيلة عبيد وتعد نبيلة عبيد، من أشهر النجمات التي جاءت في تاريخ السينما المصرية، وقدمت عدة أعمال سينمائية مع أكبر النجوم في مصر، ولكنها توقفت في الفترة الأخيرة عن تقديم أعمال دارمية أو في السينما.

وفي سياق منفصل كانت آخر اعمال الفنانة نبيله عبيد، مسلسل كيد النساء الجزء الثاني، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2014 مع النجمة فيفي عبده.

وكان المسلسل يدور في إطار كوميدي إجتماعي عن امرأتين تدبران المكائد لتنتقم كلا منهما من الأخرى.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب نبيله عبيد و فيفي عبده، أحمد بدير، أيتن عامر، دينا فواد، أحمد صفوت، أحمد سلامة، ميمي جمال، وغيرهم من النجوم.



