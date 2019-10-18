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القيعي يعلق على إنتقال محمد الشناوي لمانشستر يونايتد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
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القيعي يعلق على إنتقال محمد الشناوي لمانشستر يونايتد
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محمد أيمن
 
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 أكد علي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي أن ترشيح محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء للإنتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز عبر بوابة النادي التاريخي مانشستر يونايتد لأمر عظيم وفخر لأي لاعب عربي أن يرتبط إسمه بنادي في الدوريات الخمسة الكبرى .

 

وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابه الذي يبث على قناة النادي الأهلي أن الخبر إذا كان حقيقياً وصحيحاً فإن الشناوي من الحراس المميزين في الدوري المصري وفي القارة الأفريقية ككل ويليق بأن يتم ترشيحه لحراسة مرمى نادي كبير مثل مانشستر يونايتد وخلافه أسماء عظيمه مثل بيتر شمايكل وفان دير سار ودي خيا وغيرهم ممن تولوا حراسة مرمى الشياطين .

 

وأضاف " أرى أن كل حراس النادي الأهلي تاريخياً كان بإمكانهم الإحتراف في أوروبا سواء ثابت البطل أو أحمد شوبير ونادر السيد وأمير عبد الحميد وعصام الحضري وغيرهم ونوه إلى أن إكرامي سبق واحترف في صفوف الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم عبر بوابة واحد من أعرق الفرق الهولندية نادي بي إس بي إيندهوفن وبقي هناك فترة زمنية طويلة .

 

وأنهى القيعي تصريحاته بتوجيه نصيحة إلى الشناوي أكد له فيها أنه يجب عليه ألا يترك أحداً يدخل إلى ذهنه بعض الأفكار السلبية مثل أن الاخبار كاذبة وكيف لك أن تلعب في نادي مثل مانشستر يونايتد ؟ فقط كل ما عليك فعله أن تنظر للاعب مثل صلاح وكيف له أن آمن بحلمه وحقق ما أراده باللعب في ليفربول .

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