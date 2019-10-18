مفاجأة.. باريس سان جيرمان يصفع ريال مدريد

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان تخطط لتوجيه صفعة قوية لإدارة الفريق الأول بنادي ريال مدريد الاسباني خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل قطع الطريق على محاولات الملكي من أجل الحصول على خدمات الشاب اليافع الفرنسي كيليان مبابي .

وفي تقرير نشره موقع Le10 sport الفرنسي أكد أن إدارة الفريق الباريسي تسعى إلى إبعاد مبابي عن طريق ريال مدريد وتستعد لإغراءه بتقديم عرض لا يمكن رفضه من أجل تمديد عقده الذي يمتد حتى يونيو من العام 2022 ولإقناع اللاعب أنه أحد الركائز الأساسية التي دائماً ما يعتمد عليها توخيل والفريق لا يقدر الإستغناء عنه نهائياً .

وكان مبابي قد خرج سابقاً بتصريح يؤكد فيه أن يحبذ الخروج من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة خارج الدوري الفرنسي لكن بعد نهاية عقده مع فريقه وأشارت بعض التكهنات إلى قرب إقترابه من التوقيع مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ثلاثة نسخ متتالية .

لكن التطور الجديد في الصفقة جعل إدارة النادي الفرنسي تفكر في إعطاء اللاعب مبلغ مالي ضخم كراتب سنوي يضعه أغلى لاعب في الفريق ما يجعله يرفض الانتقال إلى ريال مدريد حيث يطمح ناصر الخليفي في أن يجلب مبابي ورفقاءه بطولة دوري أبطال أوروبا مستقبلاً .