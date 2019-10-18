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وزير الاتصالات: سعر خدمة الإنترنت في مصر يعتبر من أقل الدول بالوطن العربي (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:06 ص
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وزير الاتصالات: سعر خدمة الإنترنت في مصر يعتبر من أقل الدول بالوطن العربي (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر كانت منذ فترة قريبة في المرتبة 140 في جودة خدمة الانترنت، من بين 144 دولة، وفي الفترة الأخيرة أصبحت في المائة مركز الأولى، موضحا أن هذا لا يليق بمكانة مصر، ولكنهم يعملون على التطوير باستمرار.

وأوضح "طلعت" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه رامي رضوان، سعر الخدمة في الانترنت في مصر يعتبر من أقل الدول في الوطن العربي أو الدول الأفريقية، ولكن الشكوى دائما ليس في قيمة الخدمة من السرعة كفاءة الخدمة وجودتها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن وفقا للأرقام فإن سعر الخدمة في مستوى جيد، ولكن المهم هو تحسين كفاءة الخدمة ومستواها.

وأشار إلى أن هذا القطاع حتاج إلى تحسن، لافتا إلى أن الدولة ضاعفت القدرات الاستيعابية للبوابات الرقمية التي تستقبل المعلومات من الخارج إلى مصر، كما قامت الدولة برفع قدرات الشبكة الداخلية بتكلفة قدرها 400 مليون دولار.

ولفت إلى أن الدولة قامت برفع كفاءة الكبائن الرمادية الموجودة في الشوارع، والمرحلة التاليية هي توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل حتى يصل الكابل إلى المستخدمين، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرفضون الحفر أمام منازلهم، وتم رفع كفاءة مليون و200 ألف وحدة بتكلفة 400 مليون جنيها، وييتبقى فقط رفع كفاءة وحدة الاستقبال الحديثة (الرواتر)، لافتا إلى أن "الرواتر القديم لا يتحمل السرعات الجديدة".
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