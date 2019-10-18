هل ينتقل محمد الشناوي إلى صفوف مانشستر يونايتد؟.. الصحف الإنجليزية تجيب 

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موجة من التقارير الإخبارية ظهرت في الساعات الماضية بخصوص إمكانية إنتقال حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزية، وهو الأمر الذي دفع الكثيرون للتساؤل عن حقيقة وجود عرض رسمي من مانشستر يونايتد للتعاقد مع محمد الشناوي، أم أن الأمر مجرد تكنهات إخبارية فقط لا أساس لها من الصحة.



خلال هذا التقرير من موقع الفجر الرياضي، سوف نحاول أن نستعرض سويًا تفاصيل هذه القصة من بداية ظهور تلك الأخبار وحتى تصريحات مصادر مقربة من محمد الشناوي والنادي الأهلي كشفت بعض الأمور السرية حول أسباب ظهور هذه الأنباء في هذا التوقيت بالتحديد.



البداية كانت مع ظهور أنباء في صحف إنجليزية، عن نية مانشستر يونايتد التوقيع مع حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، في الميركاتو الشتوي القادم، مصدر هذه الأخبار كانت صحف محلية إنجليزية، وبعدها بدأت تلك الأخبار في الوصول إلى المواقع الإلكترونية المصرية والتي قامت بدورها بالتساؤل حول حقيقة وجود عرض رسمي من اليونايتد للنشاوي أم لا.



مصدر مقرب من اللاعب قد أكد في تصريحات إعلامية، أنه لا توجد أي عروض رسمية لمحمد الشناوي من قبل مانشستر يونايتد أو أي نادي إنجليزي آخر، ولكن الأمر عبارة عن رغبة واحد من وكلاء اللاعبين والوسطاء في نقل محمد الشناوي من الأهلي إلى مان يونايتد.



وكان الوسيط قد تحدث بالفعل لمحمد الشناوي وأخبره أن نادي مان يونايتد لديه رغبة حقيقة في التوقيع معه، ومسؤولي النادي الإنجليزي يتابعون الشناوي عن قرب على حد وصفه، لدرجة أنه قد عرض على الشناوي محادثة واتساب بينه وبين مدرب حراس المرمى في مانشستر يونايتد، والأخير أكد أنه يتابع محمد الشناوي مع منتخب مصر والنادي الأهلي.



يذكر أن حارس مرمى النادي الأهلي، محمد النشاوي كان قد شارك في 23 مباراة بمعدل دقائق 2070 دقيقة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 13 مباراة، في حين سكنت شباكه 11 هدف فقط طيلة فترة مشاركته كأساسي في بطولة الدوري الموسم الماضي.