قطبي ميلان يتنافسان على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب إنتر ميلان الإيطالي من التفوق على جاره ومنافسه اللدود ميلان في سباق التوقيع مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.





وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يتصدر السباق الذي يجمعه مع ميلان من أجل التوقيع مع مودريتش.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن ميلان كان قد أظهر اهتماما في موسم الانتقالات الصيفية الماضي بفكرة التوقيع مع مودريتش وأن مسئولي الروسونيري يسعون لتجهيز عقد النجم الكرواتي مع النادي اللومباردي وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد في الحصول على 20 مليون يورو مقابل موافقته على بيع نجمه الفائز بالكرة الذهبية 2018.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه على الرغم من بقاء مودريتش في ريال مدريد وعدم رحيله إلى ميلان الصيف الماضي إلا أن إدارة النادي الإيطالي الشهير قد عمدت الشهر الماضي إلى القيام بمحاولة جديدة من أجل التوقيع مع نجم توتنهام السابق.





وأوضح الموقع الإيطالي أن احتماليه انضمام مودريتش إلى ميلان صعبة للغاية ومتعلقة بالنقص الكبير في ميزانية النادي وقد أسفرت الأحداث الأخيرة عن عودة إنتر ميلان لمسار التعاقد مع اللاعب، حيث أصبح مسئولي النيرادزوري في وضع أفضل لضم صاحب 34 عاما بالمقارنة مع نُظرائهم في سان سيرو.





وتتمحور مشكلة ميلان في التوقيع مع مودريتش في عدم قدرة النادي على توفير راتب اللاعب المُرتفع والذي يفوق حاجز 10 ملايين يورو وذلك وفقا لعقده المُبرم مع ريال مدريد.





وأكد الموقع الإيطالي أنه إذا قام ميلان بالموافقة على منح مودريتش ما يحصل عليه الأخير حاليا في ريال مدريد فإن ذلك سيعني أن يصبح أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 هو الأعلى راتبا بالنادي المُنتمي إلى شمال إيطاليا، حيث سيتفوق بذلك على الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما والذي يتقاضى بدوره 6 ملايين يورو سنويا.





ونوه الموقع الإيطالي أن تعاقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد من شأنه أن يمتد حتى نهاية الموسم الحالي وتُقدر القيمة السوقية لبطاقته بـ20 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركيت العالمي.





وبدأ ريال مدريد في الموسم الحالي في خضم أزمة إصابة نجمه الكرواتي لوكا مودريتش ويزداد الأمر سوءًا مع إضافة لوكا مودريتش الآن إلى قائمة الإصابات المطولة للنادي.





وتم تشخيص إصابة لاعب خط وسط توتنهام السابق بإصابة في العضل ساقه اليمنى على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون هناك تقييم إضافي تم إجراؤه في الساعات القادمة.





توقيت هذا الإصابة بعيد عن المثالية خاصة مع افتتاح دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في الأفق.



