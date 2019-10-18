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خاص.. مدرب الزمالك السابق يقترب من خلافة علي ماهر في انبي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
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خاص.. مدرب الزمالك السابق يقترب من خلافة علي ماهر في انبي
على_ماهر
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احمد شاكر
 
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علم مراسل الفجر الرياضي ان خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، هو أقرب المرشحين لخلافة علي ماهر الذي تقدم باستقالته من تدريب انبي امس الخميس.

وتواصل مسئولو نادي انبي مع خالد جلال من اجل استطلاع رأيه في تدريب الفريق خلفا لعلي ماهر.

ومن المنتظر ان يعقد اليوم مسؤولو الفريق البترولي جلسة لاتخاذ القرار الأنسب من بين اختيارين.

أولا استمرار علي ماهر حتى المباراة المقبلة في الدوري ثم تعيين مدرب بديل.
او اعلان مدير فني جديد غدا والاقرب هو خالد جلال.

هذا و تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بالاستقالة من منصبه عقب الهزيمة أمام الإنتاج الحربي، بهدف دون رد بالدوري العام.


وحرص ماهر، على إجراء مكالمة هاتفية مع زكريا السيد رئيس النادي وأبلغه بقرار الاستقالة، وهو ما رحب به رئيس النادي، في ظل النتائج المتواضعة التي يعيشها منذ بداية الموسم.


واتفق الطرفين، على استكمال ماهر، مهمته على رأس القيادة لحين تعيين جهاز فني جديد، يقود الفريق خلال المرحلة المقبة من البطولة.


وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 15 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، عقب الهزيمة واستمرار عدم صرف المستحقات لحين تحسن النتائج.


وكان إنبي، واصل نتائجه المخيبة بالدوري العام بعدما تلقى هزيمة أمام الإنتاج الحربي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة.
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