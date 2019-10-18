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مصطفي يونس سأكون "حمامة السلام" في قناة الزمالك

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:49 ص
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مصطفي يونس سأكون حمامة السلام في قناة الزمالك
مصطفي_يونس
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السيد علي
 
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كشف مصطفي يونس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عن دوره المنتظر في قناة الزمالك والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد أعلنوا عن إطلاق القناة الخاصة بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية.

وأعلن يونس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "الدنيا قامت بسبب أنني سأعمل في قناة الزمالك، فاروق جعفر وحلمي طولان وطه بصري عملوا في قناة الأهلي".

وواصل مدافع الأحمر الأسبق: "خالد توحيد وإبراهيم المنيسي زملكاوية وعملوا في قناة الأهلي، ما المشكلة في العمل بقناة الزمالك؟".

وأكمل يونس : "أساس عملي في قناة الزمالك هو الدفاع عن النادي الأهلي وبرنامجي اسمه الرأي الأخر".

وأنهي يونص تصريحاته: "مرتضى منصور هو من أعلن عن أسم البرنامج لعمل التوازن، الهدف من عملي أن أقوم بالتهدئة بين الناديين".

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