مصطفي يونس سأكون "حمامة السلام" في قناة الزمالك
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:49 ص
Advertisements
السيد علي
Advertisements
Advertisements
كشف مصطفي يونس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عن دوره المنتظر في قناة الزمالك والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وكان مسؤولو نادي الزمالك قد أعلنوا عن إطلاق القناة الخاصة بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية.
وأعلن يونس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "الدنيا قامت بسبب أنني سأعمل في قناة الزمالك، فاروق جعفر وحلمي طولان وطه بصري عملوا في قناة الأهلي".
وواصل مدافع الأحمر الأسبق: "خالد توحيد وإبراهيم المنيسي زملكاوية وعملوا في قناة الأهلي، ما المشكلة في العمل بقناة الزمالك؟".
وأكمل يونس : "أساس عملي في قناة الزمالك هو الدفاع عن النادي الأهلي وبرنامجي اسمه الرأي الأخر".
وأنهي يونص تصريحاته: "مرتضى منصور هو من أعلن عن أسم البرنامج لعمل التوازن، الهدف من عملي أن أقوم بالتهدئة بين الناديين".
Advertisements
- مصطفى يونس: الخبرة تصب في مصلحة الأهلي أمام الزمالك
- مصطفى يونس: "مرتضى منصور عمل حاجات كتير للزمالك محدش يقدر ينكرها"
- مرتضى منصور لنجم الزمالك: "لو عاوز تروح الأهلي مع ألف سلامة"
- "مصطفى يونس" يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)
- المصري لـ"الفجر الرياضي": مصطفى يونس مازال مديرا فنيا للفريق
- مصطفى يونس: نصحت محمد إبراهيم بالابتعاد عن المشاكل
- مصطفى يونس: الزمالك فرط في الدوري
- قائد الأهلي السابق ينضم لقناة الزمالك
- نجم الأهلي يرفض عرض مرتضى منصور للعمل في قناة الزمالك
المزيد عن: مصر اليوم الرأي الأخر الأهلي والزمالك الأهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر