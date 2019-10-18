سمانه ومنجاوي وعصعص ودياسطي يدعمون قائمة نجوم المستقبل

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يستعد فريق نجوم المستقبل، لخوض المباراة الأولى في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، أمام فريق القناة، والمقرر لها الإثنين المقبل 21 أكتوبر الحالي.



ويستعرض "الفجر الرياضي" في السطور التالية حصاد فترة إعداد النجوم، الهابط من الدوري الممتاز، وقائمة اللاعبين القدامى والجدد، والمباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد الحالية .



القائمة الأولى : أحمد الشحات (الحضري) ، مهاب ياسر، جرجس مجدي، مايكل، نادر الطويلة، اسلام محمود، اسلام خلف، محمود السيد دياسطي، خالد جلال، محمود صابر، أحمد رفعت، أحمد إسكندر، مصطفى جميل، محمود منجاوي، اسلام رياض، أحمد أيمن، أحمد سعيد، مصطفى السيد عصعص.



قائمة التعاقدات : محمد فتحي حارس (غزل المحلة) - محمد أحمد سمانه (أبو قير) - أحمد أبو الخير (فاركو) - أحمد غريب (فاركو) - سيد جامد (الأوليمبي) - إسلام هشام إعارة من (وادي دجلة) - محمد طلعت (تحرير أسوان) - محمد أبو شعيشع (المقاولون) .



وديات النجوم



شهدت فترة إعداد، إقامة 13 مباراة لفريق النجوم، حيث فاز على بهتيم 3-0، والدخان 2-1، وضباء السعودي 2-0، وخسر من الإعلاميين 1-2، وتعادل

أمام الأوليمبي، وفاركو 1-1، وخسر من الرجاء 0-2، وتعادل مع الأوليمبي 2-2، وفاز على المنصورة 1-0، وتعادل مع بيلا 1-1، وفاز على الداخلية 2

-1، وخسر من إف سي مصر 0-2، وتعادل في المباراة الودية الأخيرة مع بتروجت 1-1.



الجهاز الفني



يقود النجوم في الموسم الحالي، جهاز فني يضم، رمضان السيد، مدير فني، وعبد الحميد حسن ميدو، مدرب عام، ومحمد رمضان مدرب، وأحمد أبو مسلم، مدرب حراس، وطه علي إداري، وسيد إمام إداري، ووليد أحمد مدرب أحمال.



مباريات النجوم بالدور الأول للموسم الجديد



1- القناة مع النجوم



2- النجوم مع الترسانة



3- كوكا كولا مع النجوم



4- النجوم مع منتخب السويس



5- النجوم مع النصر



6- المريخ مع النجوم



7- النجوم مع جمهورية شبين



8- الداخلية مع النجوم



9- النجوم مع سيراميكا



10- بتروجت مع النجوم



11- النجوم مع الزرقا

