وزير الاتصالات: إطلاق هذه الخدمات إليكترونيًا في كافة المحافظات يناير 2020

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المواطن البورسعيدي في نهاية 2019 سيستطيع استخدام كافة الخدمات الحكومة إلكترونيًا، وآخر يناير 2020 سيتم إطلاق 3 خدمات حكومية لكل المحافظات منها: خدمة المرور، وخدمة التوثيق، وخدمة بطاقة التموين من تجديد واستصدار، والهدف من تحديد هذه الخدمات أنها تمس عدد كبير من المواطنين.





وتابع وزير الاتصالات، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن تقديم الخدمات الحكومية في كافة المحافظات يستلزم بنية تحتية كبيرة، لافتَا إلى أن توصيل المؤسسات الحكومية سيكون بعيدًا عن الإنترنت، وسيكون عبارة عن شبكة مغلقة لا علاقة لها بالأنترنت نهائيًا، معقبًا: "موضوع السيسيتم واقع دا مش هنسمع عنه تاني".



