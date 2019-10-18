سوهاج اليوم.. وفد أمريكي بالجامعة وحملة مكبرة لإزالة التعديات وعلاج 1035 مواطناً بالمجان

شهدت محافظة سوهاج يوم الخميس، عدد من الموضوعات الهامة نستعرضها لكم في النشرة اليومية التي تقدمها لكم بوابة الفجر يوميا علي مستوي محافظات الجمهورية ونهتم في هذه النشرة بكافة ما دار بسوهاج وإليكم تفاصيل النشرة.









في البداية شهدت محافظة سوهاج تنظيم قافلة طبية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم إجراء الكشف الطبي علي ١٠٣٥ مواطن وتقديم العلاج لهم بالمجان.

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وشنت محافظة سوهاج حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة فورية في المهد لـ30 حالة تعدٍ وبناء مخالف بدون ترخيص.

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وزار وفد من السفارة الأمريكية جامعة سوهاج للتعريف بالمنح الدراسية للطلاب حيث تم عقد ندوة تعريفية لشرح البرامج والفرص التدريبية المتاحة للطلاب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للدراسة بالولايات المتحدة.

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