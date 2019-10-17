آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم

دخل "موسم الرياض"، اليوم الخميس، مرحلة جديدة من الفعاليات المميزة التي حرص على تقديمها منذ الساعات الأولى لانطلاقه، حيث اتجهت الأنظار إلى موقع "البوليفارد" (الواقع في تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الأمير محمد بن سلمان) شمال العاصمة، الذي سيشهد عددا من الاحتفالات.

وافتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مسيرة الموسم في منطقة البوليفارد، ورحب في كلمة له بالجمهور الحاضر في المنطقة التي تسع لـ60 ألف متفرج، فيما رجحت تقديرات الجهات المختصة تدفق أكثر من 500 ألف زائر على البوليفارد.









وأكد آل الشيخ في كلمته أن ما نشهده اليوم ما كان ليتحقق لولا وجود شخص بمقام ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "شعبك الذي قدمت له كل ما يريده وتعمل على نقل المملكة من مكان إلى مكان ويعيش الحياة الطبيعية اليوم مثل أي شعب آخر، هو الذي بينك وبين المضرة من غزة الشوكة لسكرة الموت.. نحن فداك".





وأضاف: "الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي منح الرياض 60 سنة وأكثر".





واختتم كلمته بقوله: "ابتدينا اليوم.. وأهلا وسهلاً بكم في موسم الرياض".





وشهد الجمهور في "البوليفارد" الساعة 9:00 من مساء اليوم مسيرة افتتاح "موسم الرياض" التي تعتبر أكبر مسيرة استعراضية في السعودية، بمشاركة أكثر من 1500 مؤد يرتدون أزياء تنكرية، إضافةً إلى عروض دراجات "هارلي" النارية وعروض الألعاب النارية.





ويضم "البوليفارد" على جانبيه أكثر من 50 محلاً عالمياً ومحلياً إضافة إلى أكثر من 10 مطاعم ومقاه، ويضم أيضاً مسرحاً ضخماً يتسع لـ20 ألف شخص، كما فيه أكبر نافورة راقصة في العالم. وفي هذا المكان ستُقام عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان.



