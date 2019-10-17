موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الاولي علي atv التركية وأحداث تاريخية جديدة





يتهافت الكثير من محبي وعشاقي الحلقات عن أولي عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان حيث تم تغيره بعد أنباء كثيرة عن تداول قيامة عثمان الي المؤسس عثمان في كافة المواقع الالكترونية وايضا من خلال باقة مواقع السوشيال ميديا المختلفة والتي أعلنت بشكل رسمي أن المسلسل سيكون متاح خلال شهر نوفمبر المقبل 2019 وذلك في بداية الشهر ، حيث يعتبر من المسلسلات الضخمة التي حازت على نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة مع أنتهاء حلقات أرطغرل الموسم الخامس.





سوف يتم اذاعة مسلسل المؤسس عثمان في تمام الساعة الثامنة مساءاً علي قناة atv التركية الفضائية وهي الناقل الحصري لكافة حلقات المسلسل التركي الشهير كما يترقب جميع محبي الدراما في كل مكان موعد العرض الاول وذلك للأستمتاع بالعرض النهائي والذي يعد واحد من أهم المسلسلات الضخمة التي لاقت نجاح واسع وكبير ومن أنتهاء ارطغرل وحتي استكمال السلسلة في قيامة عثمان المقبلة.





سيؤدي البطل بواراك اوزجيفيت العمل الدرامي الكبير وهو يعمل كدور الغازي مؤسس الدولة التي امتدت الي القرون الستة في التاريخ وذلك من المقرر أن يحمل الحقبات التاريخية لكافة محبي وعشاقي المسلسل ، كما أن المسلسل سيتم عرضه من خلال قنوات ايه تي في التركية بدلاً من TRT التركية ، وسيعمل علي موقع النور بترجمة مدبلجة ايضاً الي اللغة العربية والذى ياتي بعد العرض الاول علي شاشة ايه تي في ، ونستكمل معكم احداث الحلقة ونتعرف علي التفاصيل القادمة.