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رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان: ربنا أكرم مصر بالرئيس السيسي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:47 م
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رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان: ربنا أكرم مصر بالرئيس السيسي
عادل زيدان
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هدى عبدالرازق
 
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أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، حيث ذكر أن السيسي يسعى دائمًا لمصلحة الوطن، ومصر وقيادتها السياسية لا تنسى الأبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وتحقيقا للأمن والأمان لمصر والمصريين.

وأوضح "زيدان"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا" الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي كان في منتهى الدقة في ربطه ما حدث فى مصر فى الماضى والحاضر وتصوره للمستقبل، مؤكدا على أن الله عز وجل أكرم مصر بالرئيس السيسي المصري الأصيل، فهو يحب بلده ويقفز بها إلى قمم المستويات.

وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إلى أن الجميع يُدرك جيدا حجم التحديات الكبيرة والكثيرة في مواجهة الإرهاب، فهناك تحديات كالإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسكان والبطالة والفقر، موضحا أن مصر تحاول بكل إمكانياتها وقدرتها للخروج من هذه التحديات برفع شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح".
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