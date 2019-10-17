"تعليم الرياض" توجه بمنع بيع منتجات الفول السوداني

وأعلنت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية من حساسية من الفول السوداني.





يأتي ذلك بعد أسبوع من تعميم أصدرته وزارة التعليم بمنع تداول المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في مقاصف المرحلة الابتدائية، لخطورتها على الطلبة المصابين بحساسية الفول السوداني؛ حيث أكدت الوزارة على قادة المدارس منع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية.





وجاء ذلك التعميم عقب تعميم آخر أصدره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمبني على محضر اللجنة الفنية المكونة من وزارة التعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لتحديد الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية.