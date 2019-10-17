بعد التعادل السلبي.. ديسابر يكشف عن نقطة ضعف بيراميدز أمام سموحة

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قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن نتيجة التعادل أمام سموحة ليست جيدة على الإطلاق كون المباراة تقام على ملعب فريقه، مشددا على أن بيراميدز أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.



شدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي على أن ناديه لديه رغبة في تحقيق الفوز والانتصارات تلو الأخرى في المباريات ولكن لم يتحقق في هذا اللقاء.



أشاد ديسابر بالثنائي عبد الله السعيد وإيريك تراوري وأنهما كانا أفضل اللاعبين في الشوط الثاني تحديدا، موضحا أن مشكلة فريقه الأساسية أمام سموحة غياب قوة المهاجمين وإحراز الأهداف وهز الشباك وأن المشكلة الأكبر هي خسارة الشوط الأول من حيث الأداء لصالح سموحة والأمور كانت أفضل في الشوط الثاني.



المدير الفني قال إنه يجب أن يعترف بأن كرة القدم بها التعادل والفوز والهزيمة، والفريق لم يلعب كرة جيدة في الشوط الأول تحديدا، والتعادل في مباراتين متتاليتين أمر عادي ووارد حدوثه ومباراة الطلائع كانت مختلفة لأن الفريق لعب بعشرة لاعبين من منتصف الشوط الأول وكان مطالبا بالفوز، وأمام سموحة لم يكن جيدا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني طلب من اللاعبين المغامرة من أجل الفوز وحصد نقاط اللقاء.