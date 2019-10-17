تامر أمين عن شائعة الإلتهاب السحائي: "متخلوش حد يتفسح بعقولكم" (فيديو)

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علق الإعلامي تامر أمين، على شائعة انتشار الالتهاب السحائي الوبائي في الإسكندرية، قائلًا: "هناك حالة لوع ولوسة بسبب هذه الشائعة".



وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن وزارة الصحة ليس لديها أي مصلحة في نفي انتشار هذا المرض إذا كان موجودًا، معقبًا: "لو أنا وزير الصحة وفي وباء منتشر، هطلع أقول في وباء، هخبيي ليه هو أنا اللي عامل الفيروس، أنا أقسم بالله مش بدافع، لكن بقول الحقيقية".



ولفت إلى أن حالة الوفاة في الإسكندرية حدثت نتيجة لأسباب أخرى، وليس بسبب الإصابة بالالتهاب السحائي، معقبًا: "دي أعمار وأقدار".



وأشار إلى أن هناك نسبة غياب كبيرة في المدارس، خاصة في محافظة الإسكندرية بسبب هذه الشائعة، معقبًا: "طبيعي إن أي حد يقلق على أولاده، لكن لما يكون في قلق حقيقي.. أرجوكم أعملوا العقل".



وأضاف أن أسوء جريمة يرتكبها المواطن هو الضغط على شير على مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادة نشر الشائعة على أنها معلومة، معقبًا: "الحمد لله مفيش عدوى، مفيش وباء، البلد الحمد لله كويسة وولدنا بخير، والحمد لله اللي احنا داخلين على جمعة وسبت إجازة، متخلوش حد يتفسح بعقولكم بالشكل دا".

