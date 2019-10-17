"صحة الإسكندرية" تكشف سبب وفاة الطفلة كارما



وأشار "عثمان"، خلال لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع "الفيسبوك"، إلى أن تقرير مستشفى الشاطبي الجامعة أكد أن الطفلة ليست مصابة بالالتهاب السحائي، وأنه لا توجد بالمستشفى أي حالات مشابهة، موضحا أن عرض التقارير الطبية لطمأنة المواطنين.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه لا يوجد أي تضارب في التقارير الطبية التي صدرت عن الحالات التي اشتبه في إصابتها، منوها بأنه حالات الالتهاب السحائي لا يتم عزلها، مؤكدا أن التهوية الجيدة للفصول أفضل وسيلة لمواجهة أمراض فصلي الخريف والشتاء



كشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سبب وفاة الطفلة كارما والتي تردد أنها أصيبت بالالتهاب السحائي، موضحا أنه تم التواصل مع أساتذة الجامعة، وأكدوا أنها أصيبت بمرض فيروسي يسمى "روتا فيروس"، وليس له أي علاقة بالالتهاب السحائي الوبائي.