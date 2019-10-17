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"جان يامان".. في مصر قريباً

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:17 م
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جان يامان.. في مصر قريباً
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روان هيثم محمد
 
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نشرت شركة " ميديا هاوس بيكتشرز " عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جمعت المنتج المصري سامح مجدي والممثل التركي جان يامان في مدينة كان الفرنسية قائلة : جان يامان قريباً في مصر.


وعلق المنتج المصري سامح مجدي على هذه الصورة قائلآ :يامان نجمي الجديد في مصر قريباً.

كشف المنتج ​سامح مجدي​ عن تعاون جديد سيجمعه بالممثل التركي الشهير ​جان يامان​ بطل مسلسل "الطائر المبكر" .


عن حياته 

على صعيد أخر : درس الممثل التركي جان يامان في مدرسة بيلفان الخاصة ، ومن بعدها في ثانوية ايطالية.

أنهى " يامان " الثانوية بالمرتبة الأولى ، وذهب إلى أمريكا في برنامج التبادل الطلابي ، تخرج عام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه الذي درس فيها بمنحة.


خضع الفنان جان يامان لـدروس تمثيل كهواية ، وعمل محامياً لـ 6 سنوات ، وتلقي دروس تعليم التمثيل على يد جونيت سايل .


أعماله الفنية 

شارك الفنان جان يامان في العديد من المسلسلات منها : مسلسل من منا لا يحب ، مسائل الغرام ، البدر حلو ومر ، وأخر أعماله الطائر المبكر .


تدور قصة مسلسل " الطائر المبكر " حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات ، وموظفة لديه وتلعب الصدفة بينهم وتدور أحداث وتبدأ قصة حبهما ، كما يمروا بالعديد من الأزمات

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