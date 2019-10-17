"جان يامان".. في مصر قريباً
نشرت شركة " ميديا هاوس بيكتشرز " عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جمعت المنتج المصري سامح مجدي والممثل التركي جان يامان في مدينة كان الفرنسية قائلة : جان يامان قريباً في مصر.
وعلق المنتج المصري سامح مجدي على هذه الصورة قائلآ :يامان نجمي الجديد في مصر قريباً.
كشف المنتج سامح مجدي عن تعاون جديد سيجمعه بالممثل التركي الشهير جان يامان بطل مسلسل "الطائر المبكر" .
عن حياته
على صعيد أخر : درس الممثل التركي جان يامان في مدرسة بيلفان الخاصة ، ومن بعدها في ثانوية ايطالية.
أنهى " يامان " الثانوية بالمرتبة الأولى ، وذهب إلى أمريكا في برنامج التبادل الطلابي ، تخرج عام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه الذي درس فيها بمنحة.
خضع الفنان جان يامان لـدروس تمثيل كهواية ، وعمل محامياً لـ 6 سنوات ، وتلقي دروس تعليم التمثيل على يد جونيت سايل .
أعماله الفنية
شارك الفنان جان يامان في العديد من المسلسلات منها : مسلسل من منا لا يحب ، مسائل الغرام ، البدر حلو ومر ، وأخر أعماله الطائر المبكر .
تدور قصة مسلسل " الطائر المبكر " حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات ، وموظفة لديه وتلعب الصدفة بينهم وتدور أحداث وتبدأ قصة حبهما ، كما يمروا بالعديد من الأزمات
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