مقارنًا بين تاريخ الدولتين.. "عكاشة": "تركيا بالنسبة لمصر لسه سنانها اللبنية بتطلع"

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عمر دولة تركيا 700 عامًا، وأنشأت سنة 1300 ميلاديًا على يد التتار الغزاه، الذي هزموا على يد سيف الدين قطز الذي كان يقود جيش مصر.



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الأتراك يتفاخروا بإنشاء الدولة التركية، ولم يتحدثوا يومًا بأن دولتهم أنشأت على يد التتار، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتدمير التتار ودمرت كل من تحالف معهم بقيادة الظاهر بيبرس.



ولفت إلى أن تركيا التي عمرها لا يتجاوز الـ700 عامًا، تتحدث عن دولة لها حضارة 7 آلاف عام قبل الميلاد أي 9 آلاف عام، عند إضافة التاريخ الميلادي، معقبًا: "تركيا بالنسبة لمصر لسه سنانها اللبنية بتطلع".



وأضاف أن مصر هي من فتحت الباب لإنشاء الدولة العثمانية، على أنقاض هزيمة التتار والمغول، وهذا هو وضع مصر عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن الجيش السوري المنهك قام بالذهاب إلى شمال سوريا، للدفاع عن حدود الدولة السورية من الاحتلال التركي.



وأشار إلى أن التركمان والأكراد، هم أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهم في الأصل إسماعيليون عرب من أم مصرية، لكن البعض تلاعب في التاريخ لكي لا يتحدث بأن أصل العرب مصريون.

