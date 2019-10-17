الأحوال المدنية تفتتح معملا لترميم الوثائق ومعالجتها بالرياض

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، معمل ترميم ومعالجة الوثائق بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، للمحافظة على الوثائق التعريفية بالمواطنين وضمان حفظها وعدم تعرضها للتلف.





ويعد المعمل الذي يمثل واحداً من ثمان معامل أخرى جارٍ العمل على افتتاحها في مختلف مناطق المملكة، من المعامل الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة بمعالجة وترميم الوثائق والاعتناء بها بإشراف نخبة من منسوبي الاحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على معالجة وترميم الوثائق بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للمعالجة والمحافظة.





حضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض إبراهيم الأصقه، والوكيل المساعد للوثائق العميد إبراهيم الأحمد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية علي السلمي، وعدد من المسؤولين.