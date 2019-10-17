الداخلية العراقية تعلن قتل انتحاريا شرقي البلاد
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:00 م
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وكالات
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كشفت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل انتحاري وتدمير ثلاثة أوكار في محافظة ديالى وسط البلاد.
وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، إنه "خلال عملية أمنية استباقية قوة مشتركة من قيادة شرطة ديالى وأفواج الطوارئ، تتمكن من قتل إرهابي انتحاري وتدمير 3 أوكار ضمن قاطع المسؤولية"؛ وفقا لـ "السومرية نيوز".
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الجاري، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.
وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".
جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.
وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في مختلف المدن العراقية، بالأخص الحدود العراقية السورية، لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.
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