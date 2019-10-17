"التموين" تعلن عن خطتها لتخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:40 م
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الفجر الاقتصادي
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم تطوير التجارة الداخلية وتحديثها بتقليل حلقات تداول السلع مما يعمل على إيصال السلعة للمستهلكين بأسعار منخفضة، مشيراً الي أهمية خفض نسبة الهالك من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال تنظيم التجارة الداخلية
وأعلن الوزير أنه جاري طرح ٦ فرص لوجستية وتجارية في 6 محافظات جديدة وهي الاسماعيلية و السويس و البحر الأحمر و الشرقية و الفيوم و الوادي الجديد، خلال شهر نوفمبر المقبل.
ومن جانب أخر أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية على أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية بدمنهور يصل لحوالى 8 مليارات جنيه.
وأضاف أنه تم اختيار محافظة البحيرة لإقامة ثلاث مشروعا جديدة تجارية ولوجستية و جملة بمساحة إجمالية 86 فدان وباستثمارات تصل إلي 9 مليارات جنيه.
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