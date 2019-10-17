نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح انهيار جزئي لجسر ترعة السويس
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:38 م
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هشام إسماعيل
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انتقل المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، يرافقه اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، ونائبه محمود الصورى وعدد من قيادات القوات المسلحة ومديرية الموارد المائية والرى والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية على الفور الى منطقة عزبة العمدة بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بعد إبلاغه بحدوث انهيار جزئى لجسر ترعة السويس بنطاق قرية الضبعية.
وتفقد نائب المحافظ أعمال صيانة واصلاح الجزء المنهار من الجسر الذى تعرض للانهيار نتيجة تنفيذ أعمال التكريك والتطهير لترعة السويس.
وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد حرص على الانتقال لموقع الحادث لمتابعة الموقف على الطبيعة ويجرى حاليا التعامل مع الموقف بالتعاون فيما بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة وقطاع الموارد المائية والرى وقد تم غلق الطريق لحين الانتهاء من كافة الأعمال خلال ساعات قليلة.
وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد حرص على الانتقال لموقع الحادث لمتابعة الموقف على الطبيعة ويجرى حاليا التعامل مع الموقف بالتعاون فيما بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة وقطاع الموارد المائية والرى وقد تم غلق الطريق لحين الانتهاء من كافة الأعمال خلال ساعات قليلة.
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