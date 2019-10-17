بطاقات الهوية لعدد من عناصر مرتزقة جيش أردوغان في سوريا (فيديو)



الجدير بالذكر أن البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، لبحث العدوان التركي على سوريا، أكد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشدد على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.



وصرح الرئيس السوري بشار الأسد، أن سوريا ستواجه العدوان التركي على أراضيها بكل الوسائل المشروعة.





عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لهويات عناصر من مرتزقة جيش أردوغان في سوريا.حيث شنت تركيا هجومًا على شمال سوريا، وهو ما أثار حفيظة دول العالم، وعقدت جامعة الدول اللعربية اجتماعاا طارىء لبحث العدوان التركي على سوريا، وهو ما رفضته جميع الدول عدا دولتي قطر والصومال.حيث أدان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على سوريا، مشيرين إلى أنه "سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا"، كما دعوا إلى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.