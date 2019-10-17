"غرب الفيوم التعليمية" تكرم الفائزين في مسابقة التعلم النشط (صور)
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:13 م
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ريهام على
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نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقات التعلم النشط على مستوى الإدارة، بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم، بحضور، محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، ومحمد أبوالحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، وهيام رسلان، وحسين حمدى، ومسئولي التعلم النشط بإدارة غرب الفيوم التعليمية.
تم تكريم الفائزين بأفضل معرض تعلم نشط متكامل، وأفضل حصة خارج الفصل، وأفضل حصة معلم صغير، وأفضل منسق تعلم نشط بإدارة غرب الفيوم.
كما فازت 30 مدرسة فى مسابقات التعلم النشط على مستوى الإدارة، وتم تكريم 40 معلم ومعلمة، وعدد 10 طلاب، وعدد 11 وكيل ومدير مدرسة، وعدد 12 كادر تدريبي.
أشاد وكيل تعليم الفيوم، بالجهد المتميز المبذول في العمل، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بالتعلم النشط بالمديرية وإدارة غرب الفيوم.
تم تكريم الفائزين بأفضل معرض تعلم نشط متكامل، وأفضل حصة خارج الفصل، وأفضل حصة معلم صغير، وأفضل منسق تعلم نشط بإدارة غرب الفيوم.
كما فازت 30 مدرسة فى مسابقات التعلم النشط على مستوى الإدارة، وتم تكريم 40 معلم ومعلمة، وعدد 10 طلاب، وعدد 11 وكيل ومدير مدرسة، وعدد 12 كادر تدريبي.
أشاد وكيل تعليم الفيوم، بالجهد المتميز المبذول في العمل، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بالتعلم النشط بالمديرية وإدارة غرب الفيوم.
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