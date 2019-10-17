"أزهري": من يأكلون الربا يعترضون على أمر الله بتحريمه (فيديو)

Advertisements

أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، في قوله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".



وأضاف "الفيل"، خلال حواره برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك قومًا اعتقدوا أن عقد البيع كالربا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا نوع من التلبيس، مشددًا على أن من يأكلون الربا يعترضون على أمر حرمه الله، مشيرًا إلى أن الله بين عاقبة هؤلاء فقال عنهم أنهم يوم البعث سيقوموا مثل المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس.



ومن الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء، انتهت بالأمس الأربعاء، بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، حيث عقد على مدار يومين عدد من الجلسات وتم مناقشة العديد من الأبحاث المهمة حول موضوع المؤتمر، وألقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، البيان الختامي للمؤتمر الذي ضم التوصيات والمشاريع والمبادرات التي خرج بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها الإعلان عن إنشاء "مرصدُ المستقبلِ الإفتائيِّ" و"مركز دعم البحث الإفتائي"، وتدشين جائزة باسم الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وطرح عدد من الإصدارات الافتائية الهامة، فضلًا عن الإعلان عن مشروع انشاء "وحدة للاستشارات الإدارية للمؤسسات الافتائية"، وغيرها من المشروعات والمبادرات المهمة.

