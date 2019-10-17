سامسونج في ورطة بسبب خاصية "البصمة" في جالكسي إس 10

تعرضت شركة سامسونج لورطة كبيرة بسبب خاصية بصمة الإصبع في هاتفها الجديد جالكسي إس 10، حيث اشكت أحدى مستخدمي الهاتفي قائلة إن زوجها تمكن من فتح هاتفها ببصمته الخاصة، على الرغم من أنها غير مسجلة في الهاتف، وردت شركة سامسونج بأنها تعمل على حل هذه المشكلة في تحديث قريب.





سبب مشكلة هاتف سامسونج جالكسي إس 10





وعن سبب المشكلة في الخلل بالتعرف على البصمة، فيعود إلى نتيجة استخدام غطاء واقي لحماية الشاشة يؤدي بشكل ما إلى أن تتوافق بعض البصمات مع البصمة المسجلة ويمكن حينها لأي شخص فتح الهاتف.





ويوجد في هاتف جالكسي إس 10 حساس البصمة داخل الشاشة ويستخدم أمواج فوق صوتية للتعرف على شكل البصمة وتأكيد الهوية، ولوجود لصاقة حماية الشاشة يتم التداخل بين ألياف اللصاقة البلاستيكية والسيليكونية والأمواج فوق الصوتية ما يؤدي لهذا الخلل في التعرف.





ونتيجة هذا الخلل الأمني الخطير نصحت بعض المصارف الالكترونية مثل "KaKaobank" في كوريا الجنوبية مشتركيها وأصحاب الحسابات بعدم توثيق هويتهم بواسطة البصمة حتى يتم حل المشكلة.





خداع خاصية البصمة



