خاص " للفجر الرياضي " إتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي

أصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بيان ناري وذلك حول تأجيل مباراة القمة وأكد موافقته لقرارت الأمن لكنه في نفس الوقت لن يخوض أي مباريات قبل مواجهة الزمالك من أجل الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .

وفي أول رد لمجلس إتحاد الكرة المصري شدد مصدر بالإتحاد على أن اللجنة حاولت بجميع الطرق الممكنة أن تقام المباراة في الموعد الذي تم تحديده من أجل الحفاظ على جدول المسابقة وإنتظامها ونهايتها في الوقت الذي تم تحديده مسبقاً لكن الجهات الأمنية رفضت .

وفي تصريح خاص للفجر الرياضي أكد مصدر مسؤول في مجلس إدارة إتحاد الكرة أن الجميع يعرف أن قرار التأجيل جاء بحتي من الامن والجميع في المجلس حاول أن تقام المباراة وعرضنا الكثير من العروض مثل إقامة المباراة من دون حضور جماهيري وإقامتها على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية بدلاً من القاهرة لكن جميع القرارات تم رفضها .

وواصل المصدر أن أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء أبلغ إتحاد الكرة إعتراضه التام على قرار التأجيل ويجب على الأندية أن تراجع اللائحة الخاصة بالدوري والتي تؤكد أن الأندية هي التي تكون منوطة بالحصول على الموافقات الأمنية ودور إتحاد الكرة هو المساعدة فقط .

يذكر أن قرار تأجيل مباراة القمة قد لاقى ردود فعل غاضبة من الجميع خاصةً أن الجماهير كانت ترغب في إقامتها للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ولضمان إستكمال البطولة حتى النهاية دون مشاكل .