الحرب تشتعل.. ميسي يهين رونالدو بطريقة غير متوقعة

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي تجم نادي برشلونة عن طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو منه أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي ويتحداه هناك.





تصريحات ميسي بشأن الرحيل عن برشلونة





وقال ميسي في مقابلة صحفية اليوم: "كريسيتانو طلبني للتحدي في دوري آخر ولكن أنا لست في حاجة أبدا إلى مغادرة أفضل نادٍ في العالم وهو برشلونة".





وأضاف ليو: "لا أفكر في مغاردة برشلونة، لدي كل شيء هنا، أنا في أفضل فريق في العالم، هذا الفريق لا يوجد شيء ينقصه لكي أبحث عنه في مكان آخر، البارسا كامل".





قرار اعتزال ميسي

وأنهى ميسي حديثه بشأن قرار الاعتزال قائلا: "‏سأكون أول من يقول إنتهى الأمر، لم يعد بإمكاني لعب كرة القدم".





موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



