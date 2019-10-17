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رش بؤر تجمعات القمامة لمكافحة الحشرات بالجيزة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:40 م
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رش بؤر تجمعات القمامة لمكافحة الحشرات بالجيزة
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إسماعيل منطاوي
 
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نفذت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وحى جنوب الجيزة حملات لرش بؤر تجمعات القمامة لمكافحة البعوض والترصد الحشري بكافة أنواعه "الذباب - الناموس - البرغوت وغيرها" وذلك باستخدام المبيدات الغير ضارة بصحة المواطنين.

وأكدت محافظة الجيزة أن الحملة تأتى في إطار حماية الأهالي من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظًا على الصحة العامة، وذلك بالتزامن مع المجهودات اليومية التي تنفذها هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات اولا بأول من البؤر والتجمعات التي يتم رصدها.

ومن جانبه أشار تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة انه سيتم البدء في رش المبيدات لمكافحة الحشرات ببؤر تجمعات القمامة بشوارع البحر الأعظم وساقية مكى والمنيب وربيع الجيزي، مؤكدا انه تم تحذير أصحاب الأغنام بعدم تركها ببؤر تجمعات القمامة التي يتم رفعها أو اماكن رش المبيدات والتي قد تؤدى إلى حدوث نفوق للأغنام.
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