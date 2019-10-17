رش بؤر تجمعات القمامة لمكافحة الحشرات بالجيزة

نفذت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وحى جنوب الجيزة حملات لرش بؤر تجمعات القمامة لمكافحة البعوض والترصد الحشري بكافة أنواعه "الذباب - الناموس - البرغوت وغيرها" وذلك باستخدام المبيدات الغير ضارة بصحة المواطنين.





وأكدت محافظة الجيزة أن الحملة تأتى في إطار حماية الأهالي من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظًا على الصحة العامة، وذلك بالتزامن مع المجهودات اليومية التي تنفذها هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات اولا بأول من البؤر والتجمعات التي يتم رصدها.



