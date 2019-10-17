تقارير تربط نجم الأهلي بالانتقال لمانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نجم الأهلي المصري أصبح على أعتاب الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة .









وأوضحت صحفية برمنجهام ميل الإنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى ونجم الأهلي على أعتاب الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعويض غياب الإسباني ديفيد فيا خلال الفترة المقبلة .









وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن نجم الأهلي كان هدفًا لفريقي استون فيلا وأرسنال خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن محمد الشناوي أصبح الأن على أجندة التعاقدات الخاصة بالعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد .









وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نجم الأهلي يجري محادثات مع إدارة ناديه حول الموافقة على خوضه تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة .









وعلى صعيد أخر، يستعد الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو للدفاع عن مرماه وحمايه عرين مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر .









وكان الأخطبوط الإسباني ديفيد دي خيا الحارس الأساسي لكتيبة مانشستر يونايتد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته بقميص منتخب بلاده إسبانيا ضد السويد خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة .



