الأجانب يستحوذون علي نسبة 12.7% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم الخميس

سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم ، الخميس نحو 25 مليون جنيه وإستحوذت تعاملاتهم علي نسبة 71.8% من إجمالي التعاملات ، فيما سجل العرب مبيعات بلغت قيمتها بنحو 12.2 مليون جنيه و12.7 مليون جنيه وبنسبة إستحوذ9.3% و18.7% علي التوالي .





وإختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس علي تبااين بأداء مؤشراتها بسبب جنى ارباح الأسهم القائدة و الأسهم الخبرية علي تعاملات البورصة المصرية ومضغوطة بمبيعات العرب والأجانب ، وربح رأس المال السوقى نحو 2.9 مليار جنيه مغلقاً عند مستوى 717.854 مليار جنيه.





تباين مؤشرات البورصة المصرية





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.8 مليون ورقة مالية بقيمة 869.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 169 شركة، وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.





لجنة القيد تغرم شركة الاتحاد الصيدلي 10 ألف جنيه لمخالفتها القوانين





غرمت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/10/2019 شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار قدره 10000 جنيه وذلك لمخالفة الشركة لاحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و المادة 44 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





وأضافت اللجنة في بيان للبورصة اليوم ، أن الغرامة المذكورة لابد أن تسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وأكدت علي ضرورة إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة،





وأنذرت لجنة القيد بالبورصة المصرية 21 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد اقصى 3 اشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لاحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقاً للعقد المبرم.





وتأتي هذه الشركات كالتالي :





1. العامة لصناعة الورق - راكتا

2. النصر للملابس و المنسوجات - كابو

3. العربية المتحدة للشحن و التفريغ

4. الزيوت لمستخلصة ومنتجاتها

5. مطاحن وسط وغرب الدلتا

6. مطاحن ومخابز الاسكندرية

7. مطاحن مصر العليا

8. مطاحن مصر الوسطي

9. مطاحن ومخابز شمال القاهرة

10. مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

11. مصر للزيوت و الصابون

12. وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

13. العامة للصوامع والتخزين

14. العامة لاستصلاح الاراضى

15. القناة للتوكيلات الملاحية

16. الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

17. المهندس للتامين

18. مطاحن شرق الدلتا

19. مصر الجديدة للاسكان والتعمير

20. البويات والصناعات الكيماوية - باكين

21. العربية لاستصلاح الاراضي



