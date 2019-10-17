أبرزها "اجتياز الاختبارات النفسية".. ما هي شروط الالتحاق بالكلية البحرية؟

بالأمس أعلن اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، تصديق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.





وذكر حرب شروط التقديم والتخصصات المطلوبة للكلية البحرية خلال مؤتمر صحفي، وبرزت بعض الكليات مثل الحقوق والتجارة والهندسة في شروط التقديم ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:





شروط الملتحقين بالكلية البحرية

وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتيه:" هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية " بناء سفن " – تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " ) على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير "مقبول فأعلى ".





هندسة بحرية وبناء سفن للكليات الخاصة فقط

ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.





خريجي كليات العلوم

ومن بين شروط التخصصات المطلوبة، لخريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية، يقبل فقط فى التخصصات الآتية ( علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار ) على أن يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير ( جيد فأعلى ) ، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية (الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات) على أن يكون حاصل على تقدير (جيد فاعلى ) كما يقبل خريجيى كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير ( جيد فأعلى )، على أن لا يزيد السن فى الأول من أكتوبر 2019 عن (24) سنة لخريجى ( العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ) وعن (25) سنة لخريجي كليات الهندسة على ان يكون حاصلاً على المؤهل فى العام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادى.





شروط القبول

وبالنسبة للشروط العامة للقبول، فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وأن لا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى.





عقوبة جنائية

كما يضاف للشروط أن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك، أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة، وأن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة.





إعفاء من الخدمة العسكرية

وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وأن لا يقل الطول عن (170) سم.





وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية ، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح و لايجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة فى حالة عدم إجتياز الاختبار، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7,5) متر بدون تردد وللمرة الأولى.





الاختبارات النفسية

ومن بين الشروط أيضاً، أن يتم إجتياز الإختبارات النفسية المقررة ، وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وكذا درجات تفوقة ، وأن يجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة.





شروط الضباط الاحتياط

ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط كذلك إجتياز الشروط الخاصة بإختبارات الكلية البحرية ( السباحة ) والإختبارات التفضيلية





عامين للدراسة

وتكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات، علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 19/10/2019.







