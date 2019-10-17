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إحباط هجرة سرية بسواحل شطّ مريم وإيقاف 7 أشخاص

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:16 م
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إحباط هجرة سرية بسواحل شطّ مريم وإيقاف 7 أشخاص
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مروى الجلاصي
 
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تمكّنت الفرقة المتنقلة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، صباح اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، من إحباط عمليّة هجرة سرية نحو السواحل الإيطالية.

وقد إنطلقت عملية الهجرة الغير نظامية المنذكورة، إنطلاقا من سواحل شطّ مريم بولاية سوسة، وتمّ خلالهاا ضبط 7 مجتازين على متن قارب صغير.

وذكر مصدر أمني من الفرقة لـ'وات'، أنه تم اقتياد المورّطين في عملية الهجرة السريّة إلى ميناء القنطاوي، أين تمّت إحالتهم على فرقة الإرشاد البحري بسوسة، للتحري معهم وإعلام النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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