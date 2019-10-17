"زوجي هجرني 17 عاما فهل أكون مطلقة؟"..الإفتاء تُجيب (فيديو)

ورد سؤالًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، جاء خلاله: "ما حكم هجر الزوج لزوجته أكثر من 17 عام دون معاشرة أو نفقة، فهل تكون بذلك مطلقة ؟".





وعقب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن ليست مطلقة ولو هجرها 100 عام، وهذا حرام وعليه ان يستغفر ويتوب إلى الله لكنها زوجته".





وحول حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض أكد "عثمان"، إنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.





وعن حكم ريع الوديعة، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الريع حلال.





وتسألت سيدة: "أنا في العدة ينفع أذهب لأبني وأعود في نفس اليوم"، فأجاب "عثمان"، نعم يجوز لكي ذلك.



